Galatasaray Zaha ve Tete için teklifleri değerlendirecek

Galatasaray'da sezonun sonuna yaklaşılırken, transfer gündemi de hareketlenmeye başladı. Sarı kırmızılıların, Wilfried Zaha ve Tete'ye gelecek teklifleri değerlendirileceği öğrenildi

Galatasaray'da yeni sezon planlaması yapılmaya başlandı. Sarı kırmızılı ekipte, takımdan ayrılacak futbolcular da yavaş yavaş netleşiyor.

Sezon başında Crystal Palace'dan transfer edilen Wilfried Zaha, beklentilerin altında kaldı. Bu sezon 40 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 10 gol 4 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray, bonservissiz transfer ettiği Fildişili futbolcudan önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

İngiltere ve Suudi Arabistan'dan birkaç takımın Zaha ile ilgilendiği ve yönetimin teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Takımdan ayrılması beklenen bir diğer oyuncu da Tete... Bu sezon 43 resmi maçta 3 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, 4 de gol pası verdi.

Brezilya ligi ekiplerinden Palmeiras'ın, Tete'ye ilgisi olduğu ifade edildi. Galatasaray yönetimi, oyuncuyu başka bir takıma kiralama ihtimalini de düşünüyor.

