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Yıldıray, yeniden Gençler Birliği’nde

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Yıldıray, yeniden Gençler Birliği’nde
Süper Ligin yeni ekiplerinden Pera L. Gençler Birliği kadrosuna takviyelere devam ediyor.
Dumlupınar hücum futbolcusu Yıldıray Fenercioğlu’nu başka kulüplere kiralamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Yeni Boğaziçi forması giyen Yıldıray Fenercioğlu, 2023 – 2024 Futbol Sezonu için Larnaka Gençler Birliği ile anlaştı. Daha önce de 2021-22 sezonunda kırmızı siyahlı formayı giymiş olan Yıldıray Fenercioğlu, Süper Lig’de İskele temsilcisi için ter dökecek.
Yıldıray’ın transferiyle ilgili Pera L. Gençler Birliği Kulübü sosyal medya hesabından şu duyuru yapıldı:
2023-2024 Futbol Sezonunda Yıldıray Fenercioğlu kulübümüzü Süper Lig'de temsil edecek Futbol A takımımız Pera Larnaka Gençler Birliği için ter dökecek.
Aramıza yeniden hoş geldin Yıldıray..
 
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