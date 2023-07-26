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Kulüpler Birliği, yönetimi görev dağılımı yaptı

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KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler yeni yönetimi ile ilk toplantısını gerçekleştirerek, yönetim kurulunun görev dağılımı belirlendi

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Kulüpler Birliği, yönetimi görev dağılımı yaptı
KKTC Futbol Kulüpler Birliği’nde yeniden başkanlığa seçilen Aytaç Karavezirler yeni yönetimi ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gerçekleşen ilk toplantıda yeni dönemdeki yol haritasının yanı sıra yönetim kurulunun görev dağılımı belirlendi.
KKTC Futbol Kulüpler Birliği yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oldu;
Başkan: Aytaç Karavezirler
Asbaşkan: Gürkan Onalt
Genel Sekreter: Bülent Dizdarlı
Mali Sekreter: Özbay Abik
Basın Sorumlusu ve Güzelyurt-Lefke Bölge Temsilcisi: Tünay Mertekçi
Girne Bölge Temsilcisi: Raif Esendağlı
Gazimağusa Bölge Temsilcisi: Mehmet Evram
İskele-Karpaz Bölge Temsilcisi: Cem Kanat
Kuzey Mesarya Bölge Temsilcisi: Ahmet Kadı
Güney Mesarya Bölge Temsilcisi: Kaan Ertuğ
Lefkoşa Bölge Temsilcisi: Suma Zafer
 
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