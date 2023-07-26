Kulüpler Birliği, yönetimi görev dağılımı yaptı

KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler yeni yönetimi ile ilk toplantısını gerçekleştirerek, yönetim kurulunun görev dağılımı belirlendi

KKTC Futbol Kulüpler Birliği’nde yeniden başkanlığa seçilen Aytaç Karavezirler yeni yönetimi ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gerçekleşen ilk toplantıda yeni dönemdeki yol haritasının yanı sıra yönetim kurulunun görev dağılımı belirlendi.

KKTC Futbol Kulüpler Birliği yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oldu;

Başkan: Aytaç Karavezirler

Asbaşkan: Gürkan Onalt

Genel Sekreter: Bülent Dizdarlı

Mali Sekreter: Özbay Abik

Basın Sorumlusu ve Güzelyurt-Lefke Bölge Temsilcisi: Tünay Mertekçi

Girne Bölge Temsilcisi: Raif Esendağlı

Gazimağusa Bölge Temsilcisi: Mehmet Evram

İskele-Karpaz Bölge Temsilcisi: Cem Kanat

Kuzey Mesarya Bölge Temsilcisi: Ahmet Kadı

Güney Mesarya Bölge Temsilcisi: Kaan Ertuğ

Lefkoşa Bölge Temsilcisi: Suma Zafer

