Yeşilova’ya Ocak morali

Stat: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Mehmet Ekşici, Sertan Alkın
A.Yeşilova: Dursun(Kemal), Hamis(Burak), Cemal, Mejdi, Bill Osman, Vakkas, Memduh(Yakup), Eyyüp, Marcel Adja(Arda), Jimmy Mwanga, Abdullah.
Türk Ocağı: Oguzhan, Yunus, Mutafa, Mehmet Uçar(Mete), Kemal, Ahmet(Mehmet İçer), Tuğberk, Emre, Mahmut(Cemal), Sillah, Hikmet
Goller: Dk. 39 Mwanga, Dk 42 ve 53 Memduh, Dk. 58 Adja, Dk. 77 Abdullah, Dk. 89 Mejdi (A. Yeşilova), Dk. 22 Mahmut(Türk Ocağı)
K.Kart: Yunus(Türk Ocağı)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 23. Hafta maçında Alsancak Yeşilova, Türk Ocağı’nı geriye düşmesine karşın 6 – 1 mağlup etti.
Alsancak Yeşilova – Türk Ocağı maçı Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynandı. Hakan Ünal’ın yönettiği maça hızlı başlayanTürk Ocağı, oyuna tam konsantre olamayan rakibi karşısında Mahmut Fansa ile 1 – 0 öne geçti.
Alsancak Yeşilova golden sonra kendine gelirken Cemal’ın asistinde Mwanga’nın güzel golü ile skoru eşitledi. Memduh Sarıoğlu’nun frikik golüyle devre 2 – 1 tamamlandı.
Memduh Sarıoğlu ikinci devrenin başında golü atarken, skor 3 – 1 oldu. 58. Dk.Marcel, 83’te ise Abdullah’ın golleriyle skor 5 – 1 olurkun, Dk. 89’da Mejdi’nin kafa gollüyle skor 6 – 1 oldu ve maçta bu skorla tamamlandı.
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