Çetinkaya, Mesarya’ya ‘dur’ dedi

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Hakan Gök, Buse Bağrıkara
Mesarya: Ercan, Mahmut, Tuğrul, Yusuf, Tacettin, Okan, Abdullah, Salahi, Oğulcan, Felipe, Lukman
Çetinkaya: Kemal, Burak, Ali, Recep, Agit, Hascan, M.Kemal, Muammer, Osita, Yasin, Ernest
Goller: 75’Eren Aktaş, 85’Tacettin Köse(Mesarya)21’Ernest, 41’Yasin, 70’Osita (ÇTSK)
AKSA Süper Lig’de play-out hattını ilgilendiren önemli mücadelede Mesarya ile Çetinkaya karşı karşıya geldi.
Maçta ilk gol Çetinkaya’dan geldi. 21’inci dakikada son haftaların formda golcüsü Emmanuel Ernest attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Çetinkaya 41’de farkı iyiye çıkardı. Bu kez sahne alan isim Yasin Doğan oldu ve yaptığı vuruş ile ilk yarının 2-0 Çetinkaya üstünlüğünde tamamlanmasını sağladı.
Maçın 70’inci dakikasında Çetinkaya farkı arttırdı. Bu kez Osita attığı gol ile takımının 3 farka ulaşmasını sağlayan isim oldu.
Maçtan kopmayan Mesarya 75’inci dakikada Eren Aktaş’ın golü ile skoru 3-1’e getirmeyi başardı.
85’inci dakikada bir diğer golcü Tacettin Köse ile skoru 3-2’ye getirdi.
Mesarya, son bölümlerde beraberlik golü için yüklense de netice değişmedi ve Çetinkaya zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılan ekip oldu.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Cihangir GSK
|23
|21
|1
|1
|57
|17
|40
|64
|2.
|Mağusa Türk Gücü
|23
|21
|0
|2
|87
|20
|67
|63
|3.
|Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
|23
|17
|2
|4
|66
|30
|36
|53
|4.
|Göçmenköy İYSK
|23
|12
|5
|6
|47
|30
|17
|41
|5.
|Miracle Karşıyaka ASK
|23
|10
|6
|7
|47
|38
|9
|36
|6.
|Doğan Türk Birliği
|23
|10
|5
|8
|43
|35
|8
|35
|7.
|Çetinkaya TSK
|23
|10
|4
|9
|47
|36
|11
|34
|8.
|Alsancak Yeşilova SK
|23
|10
|3
|10
|42
|37
|5
|33
|9.
|Yenicami AK
|23
|8
|4
|11
|39
|48
|-9
|28
|10.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|23
|8
|3
|12
|41
|50
|-9
|27
|11.
|Lefke TSK
|23
|7
|5
|11
|26
|36
|-10
|26
|12.
|Mesarya SK
|23
|8
|2
|13
|28
|45
|-17
|26
|13.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|23
|7
|4
|12
|41
|56
|-15
|25
|14.
|Küçük Kaymaklı TSK
|23
|6
|2
|15
|29
|53
|-24
|20
|15.
|Yeniboğaziçi DSK
|23
|3
|1
|19
|29
|82
|-53
|10
|16.
|Türk Ocağı Limasol
|23
|1
|3
|19
|24
|80
|-56
|6