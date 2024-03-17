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Çetinkaya, Mesarya’ya ‘dur’ dedi

Süper Lig’de play-out hattından uzaklaşmak isteyen ve son haftalarda oynadığı maçları kaybetmeyen Mesarya konuk ettiği Çetinkaya’ya 3 – 2 mağlup oldu

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Çetinkaya, Mesarya’ya ‘dur’ dedi
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Yer: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Hakan Gök, Buse Bağrıkara
Mesarya: Ercan, Mahmut, Tuğrul, Yusuf, Tacettin, Okan, Abdullah, Salahi, Oğulcan, Felipe, Lukman
Çetinkaya: Kemal, Burak, Ali, Recep, Agit, Hascan, M.Kemal, Muammer, Osita, Yasin, Ernest
Goller: 75’Eren Aktaş, 85’Tacettin Köse(Mesarya)21’Ernest, 41’Yasin, 70’Osita (ÇTSK)
 
AKSA Süper Lig’de play-out hattını ilgilendiren önemli mücadelede Mesarya ile Çetinkaya karşı karşıya geldi.
Maçta ilk gol Çetinkaya’dan geldi. 21’inci dakikada son haftaların formda golcüsü Emmanuel Ernest attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Çetinkaya 41’de farkı iyiye çıkardı. Bu kez sahne alan isim Yasin Doğan oldu ve yaptığı vuruş ile ilk yarının 2-0 Çetinkaya üstünlüğünde tamamlanmasını sağladı.
Maçın 70’inci dakikasında Çetinkaya farkı arttırdı. Bu kez Osita attığı gol ile takımının 3 farka ulaşmasını sağlayan isim oldu.
Maçtan kopmayan Mesarya 75’inci dakikada Eren Aktaş’ın golü ile skoru 3-1’e getirmeyi başardı.
85’inci dakikada bir diğer golcü Tacettin Köse ile skoru 3-2’ye getirdi.
 Mesarya, son bölümlerde beraberlik golü için yüklense de netice değişmedi ve Çetinkaya zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılan ekip oldu.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 23 21 1 1 57 17 40 64
2. Mağusa Türk Gücü 23 21 0 2 87 20 67 63
3. Tremeşeli H. Dumlupınar TSK 23 17 2 4 66 30 36 53
4. Göçmenköy İYSK 23 12 5 6 47 30 17 41
5. Miracle Karşıyaka ASK 23 10 6 7 47 38 9 36
6. Doğan Türk Birliği 23 10 5 8 43 35 8 35
7. Çetinkaya TSK 23 10 4 9 47 36 11 34
8. Alsancak Yeşilova SK 23 10 3 10 42 37 5 33
9. Yenicami AK 23 8 4 11 39 48 -9 28
10. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 23 8 3 12 41 50 -9 27
11. Lefke TSK 23 7 5 11 26 36 -10 26
12. Mesarya SK 23 8 2 13 28 45 -17 26
13. Pera L. Gençler Birliği SK 23 7 4 12 41 56 -15 25
14. Küçük Kaymaklı TSK 23 6 2 15 29 53 -24 20
15. Yeniboğaziçi DSK 23 3 1 19 29 82 -53 10
16. Türk Ocağı Limasol 23 1 3 19 24 80 -56 6
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