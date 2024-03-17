Çetinkaya, Mesarya’ya ‘dur’ dedi

Süper Lig’de play-out hattından uzaklaşmak isteyen ve son haftalarda oynadığı maçları kaybetmeyen Mesarya konuk ettiği Çetinkaya’ya 3 – 2 mağlup oldu

Paşaköy Hasan Onalt StadıHüseyin Eyyüpler, Hakan Gök, Buse BağrıkaraErcan, Mahmut, Tuğrul, Yusuf, Tacettin, Okan, Abdullah, Salahi, Oğulcan, Felipe, LukmanKemal, Burak, Ali, Recep, Agit, Hascan, M.Kemal, Muammer, Osita, Yasin, Ernest75’Eren Aktaş, 85’Tacettin Köse(Mesarya)21’Ernest, 41’Yasin, 70’Osita (ÇTSK)AKSA Süper Lig’de play-out hattını ilgilendiren önemli mücadelede Mesarya ile Çetinkaya karşı karşıya geldi.Maçta ilk gol Çetinkaya’dan geldi. 21’inci dakikada son haftaların formda golcüsü Emmanuel Ernest attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.Çetinkaya 41’de farkı iyiye çıkardı. Bu kez sahne alan isim Yasin Doğan oldu ve yaptığı vuruş ile ilk yarının 2-0 Çetinkaya üstünlüğünde tamamlanmasını sağladı.Maçın 70’inci dakikasında Çetinkaya farkı arttırdı. Bu kez Osita attığı gol ile takımının 3 farka ulaşmasını sağlayan isim oldu.Maçtan kopmayan Mesarya 75’inci dakikada Eren Aktaş’ın golü ile skoru 3-1’e getirmeyi başardı.85’inci dakikada bir diğer golcü Tacettin Köse ile skoru 3-2’ye getirdi.Mesarya, son bölümlerde beraberlik golü için yüklense de netice değişmedi ve Çetinkaya zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılan ekip oldu.