Yeşilova’ya İrlandalı forvet

Güney Kıbrıs Üçüncü Ligi ekiplerinden PO Ormidia’dan forma giyen İrlandalı Jimmy Emmanuel Mwanga, KTFF Süper Lig ekiplerinden Alsancak Yeşilova’ya transfer oldu.
25 yaşındaki Güney Afrika kökenli İrlandalı hücum futbolcusu Jimmy Emmanuel Mwanga, bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda Alsancak Yeşilova yöneticisi Eray Yavuk eşliğinde resmi imzayı attı.
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