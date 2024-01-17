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Yürekleri burkan hikaye

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60 yaşındaki baba ve 2 yaşındaki oğlunun cansız bedenleri birbirlerinin yanına uzanmış halde bulunurken ikilinin ölüm nedenlerine ilişkin rapordaki detay herkesi kahretti.

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Yürekleri burkan hikaye
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Lincolnshire bölgesinde yaşayan 60 yaşındaki Kenneth Battersby ve 2 yaşındaki oğlu Bronson Battersby evlerinde ölü bulundu. 60 yaşındaki babanın cansız bedeninin bulunmasından 14 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ifade edilirken küçük çocuğun ise açlıktan ve susuzluktan hayatını kaybettiği rapor edildi. İkilinin cansız bedenleri birbirinin yanında uzanmış halde sosyal hizmetler görevlileri tarafındna bulundu.
 

ANNE GÖZYAŞLARI İÇİNDE DURUMA İSYAN ETTİ

The Sun'a konuşan 43 yaşındaki anne Sarah Piesse, "Bunun olduğuna hala inanmıyorum. Otopsinin sonuçlarını aldım. Bronson babası öldüğü için açlıktan öldü. Benimle olmasına izin verselerdi durum böyle olmazdı" dedi.Oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra cansız bedeni teşhis etmek için hastaneye gittiğini söyleyen anne Piesse, "Ona bakamadım bile. Çok uzun sürede ölmüş bir halde yerde kalmıştı. Ona yalnızca dokunabildim. Yüreğimden bir parçanın koptuğunu o an hissettim" diye konuştu.

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