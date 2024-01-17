Yürekleri burkan hikaye

The Sun'a konuşan 43 yaşındaki anne Sarah Piesse, "Bunun olduğuna hala inanmıyorum. Otopsinin sonuçlarını aldım. Bronson babası öldüğü için açlıktan öldü. Benimle olmasına izin verselerdi durum böyle olmazdı" dedi.Oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra cansız bedeni teşhis etmek için hastaneye gittiğini söyleyen anne Piesse, "Ona bakamadım bile. Çok uzun sürede ölmüş bir halde yerde kalmıştı. Ona yalnızca dokunabildim. Yüreğimden bir parçanın koptuğunu o an hissettim" diye konuştu.