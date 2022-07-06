Yeşilova’dan savunmaya iki takviye birden

Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, savunma hattına 2 önemli transfer yaptı.

Süper Ligi 2'nci bitiren Merit Alsancak Yeşilova, Baf Ülkü Yurdu'ndan Ekrem Madenci ve Hamitköy'den de Galip Albayrak'ı kadrosuna kattı.

Her iki oyuncu da dün federasyonda yeni takımlarına imza attı.



