Yeşilova’dan savunmaya iki takviye birden

Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, savunma hattına 2 önemli transfer yaptı.
Süper Ligi 2'nci bitiren Merit Alsancak Yeşilova, Baf Ülkü Yurdu'ndan Ekrem Madenci ve Hamitköy'den de Galip Albayrak'ı kadrosuna kattı.
Her iki oyuncu da dün federasyonda yeni takımlarına imza attı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.