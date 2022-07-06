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Mormenekşe’yi şok eden sakatlık

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Mormenekşe’yi şok eden sakatlık
İbrahim DALOĞLU
Birinci Ligde Eralp Şerifoğlu’nun yönetiminde yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan ve antrenmanlara başlayan Mormenekşe bir sakatlık haberiyle şok yaşadı.
Mormenekşe takımının önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkışla Süper Lig kulüplerinin transfer listesine girmesine rağmen takımında kalmayı tercih eden başarılı kalecisi Mehmet Salih Merttuna sakatlandı. Dizinden sakatlanan Mehmet Salih Merttuna’nın ilk kontrollerinde diz çapraz bağlarının koptuğu görüldü. Raşit Özcager tarafından kontrolleri devam eden Mehmet Salih Merttuna, çapraz bağlarının koptuğu kesinleşirse ameliyat olacak. Merttuna’nın ayağındaki ödemin inmesi sonrasında Temmuz sonunda ameliyat olması planlanıyor.
 
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