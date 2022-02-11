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Yeşilova’da Merteroğlu göreve başladı

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Yeşilova’da Merteroğlu göreve başladı
İbrahim DALOĞLU
Aksa Süper Lig ekiplerinden Merit A. Yeşilova takımında 2. devrenin başlamasına kısa süre kala istifa eden teknik direktör Şenol Cambulat’ın yerine anlaşmaya varılan Mehmet Merteroğlu takımla antrenmanlara başladı.
Konuyla ilgili olarak Merit A. Yeşilova Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
Merit Alsancak Yeşilova’nın yeni Teknik Direktörü Mehmet Merteroğlu oldu. Teknik ekipte yardımcılığını Eray Yavuk, Kaleci antrenörü Cenk Şekeroglu ve Sportif Direktör Abdülkadir Çelik olarak yola devam edecektir. Camiamıza hayırlı olsun.
 
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