Kadınlarda UKÜ, Erkeklerde GG

Hentbolda KTSYD Kupası final maçlarında kadınlarda UKÜ, erkeklerde ise GG rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldular

Hentbolda KTSYD Kupası oynanan final maçları ile birlikte tamamlandı. Atatürk Spor Salonun’da oynanan final karşılaşmaları sonrasında kadınlarda UKÜ, erkeklerde ise GG rakiplerini mağlup ederek KTSYD kupasının sahibi oldular.UKÜ RAHAT KAZANDIGecenin ilk karşılaşmasında kadınlar finali oynandı. UKÜ ile Şahlan takımlarının mücadelesinde kazanan 46-23 skorla UKÜ oldu.GG TECRÜBESİYLEGecenin ikinci karşılaşmasında ise erkekler finali oynandı. Maçın büyük bölümünde üstünlüğü elinde tutan GG ilk devreyi 15-11 önde kapatırken, maçı da 33-23 kazanarak kupanın sahibi oldu.