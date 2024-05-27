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Yeşilova’da Caner Oshan sesleri

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Ülkemiz futbolunun deneyimli teknik adamlarından Caner Oshan, Süper Ligin Girne bölgesi ekiplerinden Alsancak Yeşilova’dan teknik direktörlük teklif aldı.

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Yeşilova’da Caner Oshan sesleri
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Süper Lig ekibi Alsancak Yeşilova, geçtiğimiz sezon ligde yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamama adına deneyimli teknik direktör Caner Oshan’a teklif yaptı. Taraflar arasında yapılan ön görüşme olumlu geçti. İlerleyen günlerde yapılacak görüşmelere göre tarafların büyük ihtimalle anlaşacakları öğrenildi. Caner Oshan, geçtiğimiz sezon ilk kez süper ligde mücadele eden Karşıyaka Kulübü’yle başarılı bir sezon geçirerek, kupada yarı final oynamıştı.
 
 
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