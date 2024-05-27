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Gaziköy’den 3 ile Kırıkkale’den 1 futbolcu disipline sevk edildi

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Gaziköy’den 3 ile Kırıkkale’den 1 futbolcu disipline sevk edildi
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Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 4.Grup 3. Haftasında Gaziköy ile Kırıkkale arasındaki karşılaşma bitiminde yaşanan saha olayları nedeniyle KTFF Soruşturma Merci, Gaziköy ile Kırıkkale takımından bazı futbolcuları disipline sevk etti.
KTFF’den yapılan açıklama şöyle:
KTFF Soruşturma Merci, 27.05.2024 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 4.Grup’ta 21045 maç numarasıyla oynanan Gaziköy SK – Kırıkkale TSK karşılaşmasında maç sonrasında yaşanan olaylar sebebiyle Gaziköy SK ve Kırıkkale TSK’nın Disiplin Talimatı’nın 52.maddesi uyarınca,
GaziköySK’nın 111027 lisans numaralı futbolcusu AhmadHabbul’un Disiplin Talimatı’nın 45.maddesi uyarınca, GaziköySK’nın 113925 lisans numaralı futbolcusu Hakan Baldan’ın Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca, GaziköySK’nın 118312 lisans numaralı futbolcusu Ahmet Halil Çakır’ın Disiplin Talimatı’nın 45.maddesi uyarınca, Kırıkkale TSK’nın 113450 lisans numaralı futbolcusu Erol Korkmaz’ın Disiplin Talimatı’nın 45.maddesi uyarınca KTFF BTM Kurulu’na sevkine karar verilmiştir.
 
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