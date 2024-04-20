Düşenlerin kazananı Yeniboğaziçi

Süper Ligden düşmeleri keşinleşen takımlar olan Türk Ocağı ile Yeniboğaziçi arasındaki mücadelede Türk Ocağı öne geçse de Yeniboğaziçi sahdan 4 - 1 galip ayrıldı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mustafa Torun, Özal Çağlayan, Emir Turalı

TOL:Oğuzhan, Mehmet Uçar, Kemal, Mustafa Ercan, Emre Can, Sillah, Ahmet Karalankuş, Yunus İleli, Hikmet, Yunus Dilöz, Tuğberk

Yeniboğaziçi: Emre Nalbant, Ramadan, Berat, Ali Özay, Mustafa Çelik, Mehmet Enes, Yaşar, Berkem, Djabi, Ali Bayır, Rifat

Goller: 55.Dk Hikmet (TOL)- 60.Dk Berat, 76.Dk Djabi, 79 ve 90.Dk Ramadan (Yeniboğaziçi)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa Süper Ligde 28. Hafta maçında ligden düşmesi kesinleşen iki takım Türk Ocağı, Yeniboğaziçi’ni konuk etti.

Mete Adanır Stadında oynanan Türk Ocağı – Yeniboğaziçi maçını Mustafa Çukur yönetti. Maçın ilk devresi 0 – 0 sona erdi.

İkinci devreye hızlı başlayan Türk Ocağı, golcüsü Hikmet Çelik ile 1 – 0 öne geçti. Golden sonra toparlanan Yeniboğaziçi, Berat, Djabi ve Ramadan’ın attığı 2 golle maçı 4 – 1 kazandı.



