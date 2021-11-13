Yeşilova, liderlik aşkına

Merit Alsancak Yeşilova, zorlu Göçmenköy deplasmanında, Yasin Doğan ve Eyüp Öztep’in ilk devredeki golleriyle galip gelerek, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: TurgayMisk, İsmail Egeli, NecmiBulut

Göçmenköy: Ali Duvarcı, Hazar (Dk.46 Ali Üçtaş), Fikret (Dk.83 Mahmut), Arda (Dk.52 CemalYaşınses), BekirCemalTerkan (Dk.60 Mehmet Göçben), Hassan, Umut, HüseyinTaşçı, Mevlüt(Dk.83 Erce), Mahmut

M.AlsancakYeşilova: Kemal, Billy Osman, Mejdi, Aksel, Yasin, Eyüp, Ömer, Vakkas (Dk.86 Bayram) ,Gökhan, Mustafa Vardi, Fidelis

Goller: 25.Dk (P) Bekir (Göçmenköy)- 5.Dk Yasin,45.Dk Eyüp (M.AlsancakYeşilova)



AKSA Süper Lig'in 9.haftasında Göçmenköy ile Merit Alsancak Yeşilova takımları karşı karşıya geldi.

Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk Merit Alsancak Yeşilova oldu. Karşılaşmada yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; Yasin Doğan ve Eyüp Öztep kaydederken, Göçmenköy'de Bekir Yıldız'ın penaltıdan attığı gol takımına puan getirmedi.

Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova takımı puanını 19'a yükselterek günü liderlik koltuğunda kapattı. Göçmenköy ise 11 puanda kaldı. Ligin 10.haftasında GöçmenköydeplasmandaBafÜlkü Yurdu ile karşılaşırken, Merit Alsancak Yeşilova da kendi evinde Yonpaş Dumlupınar ile kozlarını paylaşacak.

