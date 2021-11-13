Lefke Cihangir’i, Cihangir’de devirdi

AKSA Süper Lig'de 9. haftada zirvenin önemli karşılaşmasında Cihangir ile Lefke karşı karşıya geldi.
Kafes’te oynanan karşılaşmayı konuk Lefke 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Maçta menekşe beyazlılara galibiyeti getiren golü Hermann kaydetti.Herman’ın golünün yardımcı hakemin hatalı kararı sonrasında atıldığı gerekçesiyle Cihangir cephesi hakeme yoğun itirazlarda bulundular.
Lefke’de orta alanda Rahmi ve Semih iyi oyunları ile galibiyete katkıda bulunurlarken, sol kanatta oynayan Kasım, farklı mevkide oynaması rağmen etkili oldu.
Bu sonuçla Lefke puanını 18'e yükseltirken, Cihangir 15 puanda kaldı. Ligin 10.haftasında Cihangir, zorlu Mesarya deplasmanına konuk olurken, Lefke de kendi evinde Hamitköy'ü konuk edecek.
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