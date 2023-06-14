Yeşilova, gençleri bonservisli olarak renklerine kattı

Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, kadrosuna iki takviye yaptı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Değirmenlik’ten kiralanan Mehmet Fatih Parlak ile Miracle Karşıyaka forması giyen Burak Alsan, Yeşilova’ya transfer oldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada oyuncuların bonservisli olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.

