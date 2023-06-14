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Billy Mehmet, Yeşilova’da futbolu bırakacak

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Billy Mehmet, Yeşilova’da futbolu bırakacak
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Merit Alsancak Yeşilova’da kaptan Billy Mehmet, kulübünde mutlu olduğunu ve futbolu takımında bırakacağını söyledi. Transfer döneminde başka kulüpler tarafından da istenen uluslararası tecrübeye sahip futbolcu ile ilgili yapılan açıklamada Billy Mehmet’in Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel ile yaptığı görüşmede Yeşilova'dan başka bir takımda oynamak istemediğini ilettiği kaydedildi. Mehmet’in kulübünde çok mutlu olduğunu ve başka kulüplerden gelen tekliflerle ilgilenmediği belirtilen açıklamada futbolu Merit Alsancak Yeşilova'da bırakacağını söyleyerek son noktayı koyduğu aktarıldı.
5 SEZONDA 151 MAÇA ÇIKTI
Merit Alsancak Yeşilova’ya 2017-18 sezonunda transfer olan Billy Mehmet, Alsancak ekibinde 5. sezonunu geride bıraktı. Yeşilova forması ile lig ve kupada 151 maça çıkan deneyimli futbolcu fileleri 37 kez havalandırdı.
 
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