Yenierenköy, Mormenekşe’yi evinde morarttı

Futbolda 2022 – 2023 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala takımlar dostluk ve anı maçlarıyla hazırlıklarını sürdürüyorlar.
Aksa 1. Lig ekiplerinden Mormenekşe ile Yenierenköy’de geçtiğimiz gün hazırlık maçıyla karşı karşıya geldiler.
Cemal Balses Stadında oynanan maçta bu yıl 1. Lig’de ilk kez mücadele edecek olan Yenierenköy konuk olduğu Mormenekşe 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada Yenierenköy’ün gollerini golcüleri Sercan ve Sedat attı.
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