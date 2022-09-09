Binatlı'dan son gün takviyesi

Güzelyurt temsilcisi Binatlı, Ersen Esmerarslan, Erçin Karadayı ve Çağdaş Arslan'ı transfer etti

Yeni sezonda 1.Lig'de mücadele edecek olan ve hedefini Süper Lig olarak belirleyen Güzelyurt ekibiBinatlı kiralık transfer döneminin son gününde, Bostancı Bağcıl'dan Ersen Esmerarslan, Lefke'den Erçin Karadayı ve Çetinkaya'dan Çağdaş Arslan'ı kadrosuna kattı.

