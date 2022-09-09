Binatlı'dan son gün takviyesi

Yeni sezonda 1.Lig'de mücadele edecek olan ve hedefini Süper Lig olarak belirleyen Güzelyurt ekibiBinatlı kiralık transfer döneminin son gününde, Bostancı Bağcıl'dan Ersen Esmerarslan, Lefke'den Erçin Karadayı ve Çetinkaya'dan Çağdaş Arslan'ı kadrosuna kattı.
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