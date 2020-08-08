Yenicamililerin tişörtleri dikkat çekti

Yenicami taraftarlarının kupa için özel tasarladıkları tişörtler yaratıcı dizaynı ve üzerindeki ifadeler ile beğeni toplarken, “Müsadenizle Çocuklar, This is Nicosia” sloganı dikkat çekti

Necati KÜLAHLILAR

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası,final maçındaki organizasyon, atmosfer, maçve ödül töreni ile futbolseverlere unutulmaz bir akşam yaşatarak tamamlandı.

Yenicamililerinkupa için özel tasarladıkları tişörtler ise dikkat çekti. Maç bitiminde tüm takım ve bazı taraftarların giydikleri tişörtler, yaratıcıdizaynı ve üzerindeki ifadeler ile beğeni topladı.

“Müsadenizle Çocuklar, This is Nicosia” sloganıyla hem kulübün hem de kupanın sponsoru Nicosia Group’a teşekkürlerini ileten Yenicamililer, ayrıca kupanın Lefkoşa'da kalmasını da belirttiler.

Yenicami’nin kazandığı 8. Kıbrıs Kupası şampiyonluğuna özel olarak kupanın kazanıldığı yıllar ile yazılan “8 ve sonsuzluk” işaretleri bir arada kullanılarak, zaferin akıllarda yer tutması da sağlandı.

Formayı giyenlerden biri olan fanatik Yenicami taraftarı Betül Karayel de maç boyunca yaptıkları tezahüratlarda dedikleri gibi, kupanın Lefkoşa’da kalmasından büyük mutluluk duyduklarını, söyledi.

