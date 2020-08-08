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Davulcu ile Lefke, masaya oturuyor

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Lefke yönetimi, camia ile adı özdeşleşen ve kulübe en başarılı sezonunu yaşatan Toygar Davulcu ile Pazartesi veya Salı günü masaya oturacak

Davulcu ile Lefke, masaya oturuyor
K-PET Süper Lig ekiplerinden Lefke’de, Adnan Doğruyol başkanlığındaki yönetim kurulu, Mehmet Solkanat ile yollar ayrıldıktan sonra yeni teknik adam arayışlarını tamamladı.
Lefke yönetimi, camia ile adı özdeşleşen ve kulübe en başarılı sezonunu yaşatarak Kıbrıs Kupasını kazandıran Toygar Davulcu’ya teklif götürdü.
Toygar Davulcu ile Lefke yönetimi, Pazartesi veya Salı günü masaya oturacaklar. Yapılacak görüşmede aralarında vefa bağı bulunan tarafların anlaşması beklenirken, belirleyici faktör, serbest transfer hakkı bulunan futbolcular olacak.
Lefke denince akla ilk gelen isimler olan Yakup, Aykut ve Kasım’ın, serbest transfer haklarını kulüplerinden yana kullanması ve Toygar Davulcu ile çok iyi anlaşan bu futbolcuların takımda kalması, anlaşmada belirleyici olacak.
 
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