Yenicami’de Safa’dan ayrılma kararı

Yenicami’de kulüp başkanı Ali Özmen Safa, yönetim anlayışını beğenmedikleri gerekçesi ile kendisine eleştiri yapan camia içerisinden kişilere sitem ederek, sezon sonunda görevi bırakacağını açıkladı

AKSA Süper Lig ekiplerinden Yenicami’de kulüp başkanı Ali Özmen Safa başkanlıktan ayrılma kararı aldı. Ali Özmen Safa yaptığı basın açıklamasında, yönetim anlayışını beğenmedikleri gerekçesi ile kendisine eleştiri yapan camia içerisinden kişilere sitem ederken, görevini bırakacağını söyledi.

Safa yaptığı basın açıklamasında bugüne kadar kendisine destek olanlara ve futbolculara teşekkür ederken, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.

Ali Özmen Safa’nın açıklaması şöyle:

YenicamiAğleden Spor Kulübünden, Kulübün Yönetim Kurulu Başkanlığı için 2021 Ağustos ayında tarafıma yapılan davet ve istek üzerine , yapılan teklifi bir sezon on aylık bir süre ile Kulübün Başkanı olarak yürütmeyi kabul etmiş idim.

Kulüp Başkanlığına geldiğim zaman, kulübün maddi durumu sıkı bir dar boğazda, alacaklılar kapıda, temel ihtiyaçlar görülemez noktada , Ağustos ayı maaşları dahi ödenemeyecek durumda idi.

Göreve gelmiş olduğum kısa sürede kulübün tüm maddi ihtiyaçlarını süratle karşılamış ve şu anda gönül rahatlığı ile kulübün dış borcu da yoktur diyebilirim.

Kulübün maddi ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, kulübün istikbaline yönelik maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve kulübe kalıcı bir istikrar sağlayabilmek adına bazı çalışmalar ve bu amaca hizmetle yatırımlarda yaptım. Kulübün geleceğini güvence altına alabilmek üzere finansal strateji ve yol haritası çizdim.

Tüm maddi, manevi ve içtenlikle yürütmekte olduğum idari yapıda kısa zaman içerisinde bazı yönetim kurulu üyeleri farklı gerekçeler ile görevlerinden ayrılmış , bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile de son zamanlarda aramızda yönetimsel görüş farklıları olmuştur.

En üzücü yanı da göreve geldiğimde bana "Allah razı olsun, kulübü kapanmaktan kurtardınız gelmeseydiniz kulübün anahtarını Kaymakama teslim edecektik" diyenlerden hiçbir destek görmedim.

Bunun yanında benimle beraber yönetimde olan ve bana tam destek veren yöneticilere, oyunculara yürekten teşekkür ederken, onlara verdiğim sözü tutarak, şimdiye kadar olduğu gibi maddi ve manevi desteği sezon sonuna kadar vereceğimi bu vesile ile bildiriyorum. Tamamen görevi aldığım günden bu yana canı gönülden ve içtenlikle maddi manevi katkı koymaya çalıştığım YenicamiAğleden Spor Klübü başkanlığı görevimi sezon sonu itibariyle bırakma kararı aldığımı, ve yönetim anlayışımı eleştiren beğenmeyen hatta sosyal medyada da bunu dile getiren kişilere de yönetimi devralabilmeleri ve /veya bayrağı teslim edeceğim yeni yönetimi bulmaları için fırsat vermek üzere sezon sonunda ayrılacağımı şimdiden belirtmek istiyorum.

Saygılarımla,

Ali Özmen Safa

