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Göçmenköy’de Kargılı gitti, Hakel geldi

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Göçmenköy’de Kargılı gitti, Hakel geldi
AKSA Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy’de sezonun ikinci devresinin ilk haftasında alınan beraberlik yeniden teknik adam değişikliği getirdi. Çetinkaya ile golsüz 0 – 0 berabere kalan Göçmenköy’de teknik direktör Hasan Kargılı ile yollar el sıkışarak dostça yollarını ayrılmıştı.
Sezon başından beridir 4. Kez teknik adam değişikliğine giden Göçmenköy yönetimi yeni teknik direktörünü belirledi.
Göçmenköy yönetimi yeni teknik direktör için dün yaptığı görüşmeler neticesinde genç teknik adamlarımızdan Kadir Hakel ile anlaştı.
Hakel’in yardımcılığını Göçmenköy’de futbol oynayan Kemal Uçaner yapacak. Kaleci antrenörü olarak Ozan Uzunoğlu ile MohammedDiallo da teknik ekipte yer alacak.
 
 
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