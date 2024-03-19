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Yenicami’de Kınacı resmi imzayı attı

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Yenicami’de Kınacı resmi imzayı attı
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Aksa Süper Lig ekibi Yenicami’de teknik direktörlük görevinden ayrılan Emre Perçini’nin yerine önceki gün anlaşmaya varılan teknik direktör Hüseyin Aşkın Kınacı’yla resmi sözleşme imzalandı.
Bugün Yenicami Kulübü Başkanı Ahmet Gençosman’ın ofisinde bir araya gelen Kınacı ve yöneticiler el sıkışarak geriye kalan sezon için resmi sözleşme yapıldı.
 
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