Northernland Kıbrıs Kupası’nda yarı finalistler belirleniyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final ikinci karşılamaları bugün oynanacak.
Karşılaşmalar sonucunda yarı finale yükselecek takımlar belli olacak. Çeyrek final ilk maçlarında MTG ile T. H. Dumlupınar takımları rakipleri karşısında 2 farklı üstünlükle sahadan ayrılarak avantajlı skorları elde etmişlerdi. Cihangir – Göçmenköy ve Değirmenlik – Karşıyaka maçları ise 1-1’lik skorlarla tamamlanması nedeniyle avantaj elde eden olmamıştı.
Northernland Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final ikinci karşılamalarının programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde oldu;
20 Mart Çarşamba
Gaziköy Şenol Stadı, Saat 14:00, Değirmenlik SK – Karşıyaka ASK, Kerem Eran
Cihangir Stadı, Saat 14:00, Cihangir – Göçmenköy Hüseyin Eyyüpler
Dr Fazıl Küçük Stadı, Saat 19:00 Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği, Şakir Azizoğlu
Atatürk Stadı, Saat 19.00 Yenicami – Dumlupınar TSK, , Turgay Misk
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