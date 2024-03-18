Soyer Aksu yarı finalde

Ertan Azer Anı Turnuvası’nda erkeklerde Soyer Aksu yarı finale yükseldi. NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan maçta Soyer Aksu, Savoy Marmara’yı 71-65 yendi ve yarı finalde Baf Ülkü Yurdu’nun rakibi oldu. Maçta Savoy Marmara’dan Ramzi 20 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Turnuvanın yarı finalleri 20 Mart Çarşamba akşamı oynanacak.
Yer: NEU RA 25 Salonu
Hakemler: Nusret Surdar, Ulviye Beşe, Şerife Tıbık
Savoy Marmara: Derviş (3), Kıyal (1), Hamit (17), Günay, Fuat (16), Enock, Ramiz (20), Moore
Soyer Aksu: Almin, Mehmet, Deniz (1), Hugor (5), İlhan (20), Altay (4), Bilan, Gedeon (18), Klavash (11), Atila (12)
1.. periyot: 21-21
İlk yar: 34-39
3.periyot: 49-52
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