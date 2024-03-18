banner913
banner932
Güney Lefkoşa beyaza büründü
Güney Lefkoşa beyaza büründü
79 0
En fazla yağış Değirmenlik'e 4 kg
En fazla yağış Değirmenlik'e 4 kg
23 0
 
Rum Meteorolojiden sarı alarm
Rum Meteorolojiden sarı alarm
45 0
Elektrik Kurumu çalışanı Tatlıcı anılacak
Elektrik Kurumu çalışanı Tatlıcı anılacak
38 0
109 yıllık destan
109 yıllık destan
31 0
En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi
En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi
324 0
Özersay: “Sahte diploma alanlara af çıkarılması kabul edilemez”
Özersay: “Sahte diploma alanlara af çıkarılması kabul edilemez”
102 0
banner1012

Soyer Aksu yarı finalde

banner974
Soyer Aksu yarı finalde
banner971
Ertan Azer Anı Turnuvası’nda erkeklerde Soyer Aksu yarı finale yükseldi. NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan maçta Soyer Aksu, Savoy Marmara’yı 71-65 yendi ve yarı finalde Baf Ülkü Yurdu’nun rakibi oldu. Maçta Savoy Marmara’dan Ramzi 20 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Turnuvanın yarı finalleri 20 Mart Çarşamba akşamı oynanacak.
 
Yer: NEU RA 25 Salonu
Hakemler: Nusret Surdar, Ulviye Beşe, Şerife Tıbık
Savoy Marmara: Derviş (3), Kıyal (1), Hamit (17), Günay, Fuat (16), Enock, Ramiz (20), Moore
Soyer Aksu: Almin, Mehmet, Deniz (1), Hugor (5), İlhan (20), Altay (4), Bilan, Gedeon (18), Klavash (11), Atila (12)
1.. periyot: 21-21
İlk yar: 34-39
3.periyot: 49-52
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.