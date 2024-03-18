Soyer Aksu yarı finalde

Ertan Azer Anı Turnuvası’nda erkeklerde Soyer Aksu yarı finale yükseldi. NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan maçta Soyer Aksu, Savoy Marmara’yı 71-65 yendi ve yarı finalde Baf Ülkü Yurdu’nun rakibi oldu. Maçta Savoy Marmara’dan Ramzi 20 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Turnuvanın yarı finalleri 20 Mart Çarşamba akşamı oynanacak.



Yer: NEU RA 25 Salonu

Hakemler: Nusret Surdar, Ulviye Beşe, Şerife Tıbık

Savoy Marmara: Derviş (3), Kıyal (1), Hamit (17), Günay, Fuat (16), Enock, Ramiz (20), Moore

Soyer Aksu: Almin, Mehmet, Deniz (1), Hugor (5), İlhan (20), Altay (4), Bilan, Gedeon (18), Klavash (11), Atila (12)

1.. periyot: 21-21

İlk yar: 34-39

3.periyot: 49-52



