Yenicami yabancı avında

Türkiye’nin Burdur ilinde 1.etap kamp çalışmalarını sürdüren Yenicami takımı 11 yabancı oyuncuyu denemeye aldı

Sezona Türkiye’de 1.etap kamp çalışmaları ile start veren Başkent temsilcisi Yenicami teknik adam Hasan Topaloğlu'nun raporları doğrultusunda 11 yabancı oyuncuyu kampa getirerek denemeye aldı. Dün saat 18.00 de çok önemli bir takımla hazırlık maçına çıkan siyah beyazlı ekipte yabancı oyuncular gözetim altına alınacak.

Yenicami, Türkiye'den 4, Mali' den 3, Fransa, Gana, Brezilya ve Nijerya'dan da 1'er oyuncu getirerek denemeye aldı. Menajerler vasıtası ile Antalya'ya getirilen yabancı oyuncular dün Yenicami'nin kampına katıldılar.

Siyah beyazlı ekip dün saat 18.00 ve bugün sabah 11.00 de iki hazırlık maçı yaparak yabancı oyuncular hakkında karar vermeye çalışacak.



