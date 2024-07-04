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Hasan Oy aday olmayacak

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Birinci Lig ekibi Maraş Gençlik Spor Kulübü olağan genel kurula gidiyor

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Hasan Oy aday olmayacak
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Maraş Gençlik Spor Kulübü olağan genel kurula gidiyor. 9 Temmuz Salı günü Kulüp lokalinde saat 17.00 de yapılacak olan olağanüstü genel kuruluda açılışı, divan başkanlığı oluşumu, saygı duruşu, faaliyet ve mali raporun okunarak onaya sunulması, başkanlık seçimi ve dilek temenniler yer alıyor. Maraş Gençlik Spor Kulübü olağan genel kuruluda başkan adaylığı için tüzük gereği 48 saat öncesinde sekreterliğe müracaat etmelidir.
BAŞKAN ADAY OLMAYACAK
Gazimağusa’nın kırmızı beyazlı ekibi Maraş Gençlik Spor Kulübü’nde uzun yıllar başkanlık görevinde bulunan Hasan Oy yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı. Aksa 1.ligde Play-Out’ta ligde kalmayı başaran Maraş Gençlik Spor Kulübünde başkan Hasan Oy’un yeni dönemde olağan genel kurulda aday olmayacağını açıklamasının ardından genel kurulda yeni isimlerin göreve talip olması bekleniliyor.
 
 
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