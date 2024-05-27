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Yenicami, transferde hareketlendi

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Yenicami, Göçmenköy'den Remzi Betmezoğlu, Samet Akrep ve Mahmut Amasyalı'yı kadrosuna transfere hazırlanıyor

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Yenicami, transferde hareketlendi
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Süper Ligin başkent ekiplerinden Yenicami’de ana sponsor Abdullah Yusuf'un önderliğinde, Göçmenköy'den Remzi, Samet ve Mahmut'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen YAK'ın, Göçmenköy'den Remzi, Samet ve Mahmut ile anlaşırken Doğan Türk Birliği'nden ise Hascan'ı kadroya katmayı hedefliyor.
Siyahlı beyazlı ekip geçen hafta MiracleDeğirmenlik’ten de eski oyuncusu Yasin'i renklerine bağlamıştı. 
 
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