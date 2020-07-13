Yenicami ile Yılmazköy’ün akademi işbirliği

Yenicami Ağdelen Kulübü, Bölgesel Terfi Müsabakaları Birinci Lig ekiplerinden Yılmazköy Spor Kulübü ile işbirliği yaparak bölgede akademi açacak

K-PET Süper Lig ekiplerinden Yenicami Ağdelen Kulübü, Bölgesel Terfi Müsabakaları Birinci Lig ekiplerinden Yılmazköy Spor Kulübü ile işbirliği yaparak bölgede akademi açacak.

Konu ile ilgili olarak Yenicami’den yapılan açıklama şöyle:

“Yenicami Ağdelen Kulübü olarak özkaynağa yönelik büyük önem verdiğimiz yeni bir oluşuma gidiyoruz.

Bölgesel Terfi Müsabakaları ligi ekiplerinden Yılmazköy Spor Kulübü ile kulübümüz işbirliğinde yeni futbol akademimiz 14 Temmuz saat 17.30’da Yılmazköy’de açılıyor. A takımımızın da katılım göstereceği açılışta siz değerli basın mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyarız.”