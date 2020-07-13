Vehid: Yenicami,Çetinkaya’nın kirletemeyeceği kadar temizdir

Yenicami, Çetinkaya’dan yapılan açıklamalar karşısında “Taraftarlarımıza sarhoş benzetmesi yapan, kara mizahın farkında olmayan, Yenicami üzerinden algı yaratma gayreti olan, akademi öğrencilerimiz üzerinde etik dışı davranışlar sürdürmüş olan Çetinkaya’nın, tarih boyunca ve halen bugün sizlerin kirletemeyeceği kadar temizdir.” açıklamasını yaptı

Yenicami ile Çetinkaya arasında devam eden “Apoel” gündemli süreçte, Çetinkaya’dan yapılan açıklamalara, Yenicami kulüp başkanı Ali Vehid yanıt verdi.

Yenicami kulüp başkanı Ali Vehid açıklamaları şöyle:

“Her daim kulübüne karşılıksız destek olan taraftarlarımıza sarhoş benzetmesi yaparak, hakemleri hedef göstererek kendi başarısızlıklarını örtmeye çalışan Çetinkaya Kulübü’nü ve yönetim kurulunu esefle kınarız.

Dünyada birçok örneği bulunan derbi kültürünün ve bu kültürün bir parçası olan kara mizahın farkında olmayan ÇTSK yönetimine buradan seslenir ve Yenicami’nin felsefesinin ‘Ezeli Rekabet Ebedi Dostluk’ olduğunu hatırlatırız. Unutulmamalıdır ki daha geçen yıl kendileri APOEL benzetmesi üzerinden kara mizah yapmışlardı.

Bize tarih dersi vermeye çalışanlara, tarihi tarafsız olarak incelemelerini ve hiç bahsetmedikleri kısımları da öğrenmeleri gerektiğini hatırlatırız. Ayrıca, bizim bildiğimiz üzere sayın ÇTSK yöneticilerinin hiçbiri ne tarih öğretmeni ne de tarih araştırmacısıdır. Kendilerine naçizane tavsiyemiz tarih dersi vermek yerine kendi camialarının neden bu hale geldiğini düşünerek nasıl düzeleceği konusunda efor harcamalarıdır. 10 Temmuz 2020'de kendileriyle oynadığımız maçın ardından günler geçmesine rağmen açıklamalarına devam eden Sayın Ceran Tunalı'nın, hakemleri, federasyonu ve kulübümüzü hedef alan açıklamaları bardağı taşıran son damla olmuştur.

Ancak Yenicami Ağdelen Kulübü mecbur kalmadıkça hiçbir şekilde rakiplerine dair açıklama yapmazken rakip camia tarafından ısrarla ortaya konulmaya devam edilen bu adımlar, ana amaç ve hedefin sürekli Yenicami üzerinden algı yaratma gayreti olduğunu açıkça göstermektedir. Yenicami Ağdelen Kulübü olarak suskunluğumuzu koruduğumuz bir konuda da artık görüşümüzü dile getirmek isteriz.

Rakibimizin Eylül ayından itibaren akademi öğrencilerimiz üzerinde sürdürdüğüetik dışı davranışlarına bugüne kadar ses çıkartmadığımızı ve rekabet ortamı içinde birbirimizi kırmadan seçimi her zaman velilerimize bırakarak konuya olgunluk çerçevesinde bakmışızdır.

Ancak, gelinen noktada bizlere tarih dersi verenler ve Kıbrıs tarihinin onurlu mücadelesinden örnek vererek Yenicami’nin üzerine gelenler kendi etik dışı hamlelerini gizlemektedirler. Bu sistemli yaklaşımlardan da anlayacağımız üzere Yenicami’nin başarıları kendilerini kıskandırmış ve bu başarıların üstünü örtebilmek adına etik dışı hamlelerine devam etmektedirler. Bu doğrultuda olumsuz bir maç skoru sonrası aleyhinize yapılan ya da yapıldığını düşündüğünüz her konuda kurumlara baskı kurarak, hakemleri zan altında bırakarak, algı yönetimi yaparak, mağduriyet yaratma çabalarınıza benzer davranışları sergileyen başka bir kulüp daha var mı?

Sahip olduğunuz saldırgan tavır ve agresif üslubun, söz konusu menfaatleriniz olunca Fair Play, kural, etik gözetmeksizin attığınız adımlar ve ortaya koyduğunuz söylemlerin, bu tarz davranışların birbirleriyle mücadele eden başka hiçbir kulüpte bulunmadığını, Kıbrıs Türk spor camiasının tüm bireylerinin gördüğüne inanıyoruz. Tekrardan hatırlatmak isteriz ki Yenicami tarih boyunca ve halen bugün sizlerin kirletemeyeceği kadar temizdir.”