Yenicami hıncını Girne’den çıkardı

Ligin alt sıralarında yer alan 2 takımın maçında Yenicami, Girne Halk Evi’ni farklı mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Fırat Ersalan 50 dakikada4 gole imza atarak galibiyetin gelmesini sağladı. Ağır bir yenilgi alan Girne Halk Evi sıralamada daha da geriledi



Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Abdullah Genç, Olgun Canik

Yenicami: Ercan, Hüseyin, Yakup, Mehmet Göktaş, Fırat, Hascan, Mete, Saadettin, Kaan, Yasin Selim

GHE: Burak, Yankı, Ali, Samet, Halil, Chibuzor, Kağan, Erdi, Mustafa Tekpınar, Mehmet Ernifike, Alpay

Goller: 13,24,35 (P) ve 50.Dk Fırat, 90.Dk Asrın (Yenicami)



AKSA Süper Lig'de 8.Haftanın alt sıraları ilgilendiren mücadelesinde

Yenicamibaştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 5-0 galip ayrılarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri

Bu sonuçla Yenicami puanını 7'ye yükseltirken, Girne Halk Evi 4 puanda kaldı. Ligin 9.haftasında Yenicami, Binatlıdeplasmanına konuk olurken, Girne Halk Evi de kendi evinde Mağusa Türk Gücü'nü ağırlayacak.

Stadyum: Lefkoşa Atatürk StadıHakemler: Utku Hamamcıoğlu, Abdullah Genç, Olgun CanikYenicami: Ercan, Hüseyin, Yakup, Mehmet Göktaş, Fırat, Hascan, Mete, Saadettin, Kaan, Yasin SelimGHE: Burak, Yankı, Ali, Samet, Halil, Chibuzor, Kağan, Erdi, Mustafa Tekpınar, Mehmet Ernifike, AlpayGoller: 13,24,35 (P) ve 50.Dk Fırat, 90.Dk Asrın (Yenicami)AKSA Süper Lig'de 8.Haftanın alt sıraları ilgilendiren mücadelesinde Yenicami kendi evinde Girne Halk Evi 'ni konuk etti.Yenicamibaştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 5-0 galip ayrılarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri FiratErsalan (4) ve Asrın Sönmez kaydetti.Bu sonuçla Yenicami puanını 7'ye yükseltirken, Girne Halk Evi 4 puanda kaldı. Ligin 9.haftasında Yenicami, Binatlıdeplasmanına konuk olurken, Girne Halk Evi de kendi evinde Mağusa Türk Gücü'nü ağırlayacak.