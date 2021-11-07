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Yenicami hıncını Girne’den çıkardı

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Ligin alt sıralarında yer alan 2 takımın maçında Yenicami, Girne Halk Evi’ni farklı mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Fırat Ersalan 50 dakikada4 gole imza atarak galibiyetin gelmesini sağladı. Ağır bir yenilgi alan Girne Halk Evi sıralamada daha da geriledi

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Yenicami hıncını Girne’den çıkardı
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Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Abdullah Genç, Olgun Canik
Yenicami: Ercan, Hüseyin, Yakup, Mehmet Göktaş, Fırat, Hascan, Mete, Saadettin, Kaan, Yasin Selim
GHE: Burak, Yankı, Ali, Samet, Halil, Chibuzor, Kağan, Erdi, Mustafa Tekpınar, Mehmet Ernifike, Alpay
Goller:  13,24,35 (P) ve 50.Dk Fırat, 90.Dk Asrın (Yenicami)
 
AKSA Süper Lig'de 8.Haftanın alt sıraları ilgilendiren mücadelesinde Yenicami kendi evinde Girne Halk Evi'ni konuk etti.
Yenicamibaştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 5-0 galip ayrılarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri FiratErsalan (4) ve Asrın Sönmez kaydetti.
Bu sonuçla Yenicami puanını 7'ye yükseltirken, Girne Halk Evi 4 puanda kaldı. Ligin 9.haftasında Yenicami, Binatlıdeplasmanına konuk olurken, Girne Halk Evi de kendi evinde Mağusa Türk Gücü'nü ağırlayacak.
 
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