Yenicami hıncını Girne’den çıkardı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Abdullah Genç, Olgun Canik
Yenicami: Ercan, Hüseyin, Yakup, Mehmet Göktaş, Fırat, Hascan, Mete, Saadettin, Kaan, Yasin Selim
GHE: Burak, Yankı, Ali, Samet, Halil, Chibuzor, Kağan, Erdi, Mustafa Tekpınar, Mehmet Ernifike, Alpay
Goller: 13,24,35 (P) ve 50.Dk Fırat, 90.Dk Asrın (Yenicami)
AKSA Süper Lig'de 8.Haftanın alt sıraları ilgilendiren mücadelesinde Yenicami kendi evinde Girne Halk Evi'ni konuk etti.
Yenicamibaştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 5-0 galip ayrılarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri FiratErsalan (4) ve Asrın Sönmez kaydetti.
Bu sonuçla Yenicami puanını 7'ye yükseltirken, Girne Halk Evi 4 puanda kaldı. Ligin 9.haftasında Yenicami, Binatlıdeplasmanına konuk olurken, Girne Halk Evi de kendi evinde Mağusa Türk Gücü'nü ağırlayacak.
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