Mesarya kendi ipini çekti

Mesarya kendi evinde güçlü rakibi Doğan Türk Birliği’ne, Yusuf Altıner’in kendi kalesine attığı golle mağlup oldu. Doğan Türk Birliği’ne zirvedekilerin puan kaybettikleri haftada kazanarak zirveye yaklaştı. Mesarya ise evinde mağlup olarak zirvede iddialı olma fırsatını tepti



Hakemler: Osman Özpaşa, Sabriye Atikoğlu,Necmi Bulut

Mesarya: Hasan Piro, Orhan, Mustafa Ayker, İbrahim Çıdamlı, Hüseyin Çıdamlı, Okan, Oğuzhan, Sinan, Joseph, Salahi, Yusuf

DTB: Cenk, Ahmet Sönmez, Halil, Kenan, Aydın, Sercan, Ali Akbulut, Ali Savaşan, Doğukan, Michael, Farouk

Goller: 28.Dk (K.K) Yusuf Altıner (DTB)



AKSA Süper Lig'in 8.haftasında Doğan Türk Birliği zorlu

Paşaköy'de oynanan maçı 1 – 0 Doğan Türk Birliği kazandı. Sarı lacivertli ekibin golünü Yusuf Altıner kendi kalesine attı.

Bu sonuçla Doğan Türk Birliği puanını 14'e yükselterek zirve ile arasındaki puan farkını 3'e düşürürken Mesarya 13 puanda kaldı. Ligin 9.haftasında Mesarya, Gönyeli deplasmanına konuk olurken, Doğan Türk Birliği de kendi evinde Küçük Kaymaklı'yı ağırlayacak.

Stadyum: Paşaköy 100. Yıl StadıHakemler: Osman Özpaşa, Sabriye Atikoğlu,Necmi BulutMesarya: Hasan Piro, Orhan, Mustafa Ayker, İbrahim Çıdamlı, Hüseyin Çıdamlı, Okan, Oğuzhan, Sinan, Joseph, Salahi, YusufDTB: Cenk, Ahmet Sönmez, Halil, Kenan, Aydın, Sercan, Ali Akbulut, Ali Savaşan, Doğukan, Michael, FaroukGoller: 28.Dk (K.K) Yusuf Altıner (DTB)AKSA Süper Lig'in 8.haftasında Doğan Türk Birliği zorlu Mesarya deplasmanına konuk oldu.Paşaköy'de oynanan maçı 1 – 0 Doğan Türk Birliği kazandı. Sarı lacivertli ekibin golünü Yusuf Altıner kendi kalesine attı.Bu sonuçla Doğan Türk Birliği puanını 14'e yükselterek zirve ile arasındaki puan farkını 3'e düşürürken Mesarya 13 puanda kaldı. Ligin 9.haftasında Mesarya, Gönyeli deplasmanına konuk olurken, Doğan Türk Birliği de kendi evinde Küçük Kaymaklı'yı ağırlayacak.