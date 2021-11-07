Mesarya kendi ipini çekti

Stadyum: Paşaköy 100. Yıl Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Sabriye Atikoğlu,Necmi Bulut
Mesarya: Hasan Piro, Orhan, Mustafa Ayker, İbrahim Çıdamlı, Hüseyin Çıdamlı, Okan, Oğuzhan, Sinan, Joseph, Salahi, Yusuf
DTB: Cenk, Ahmet Sönmez, Halil, Kenan, Aydın, Sercan, Ali Akbulut, Ali Savaşan, Doğukan, Michael, Farouk
Goller: 28.Dk (K.K) Yusuf Altıner (DTB)
AKSA Süper Lig'in 8.haftasında Doğan Türk Birliği zorlu Mesaryadeplasmanına konuk oldu.
Paşaköy'de oynanan maçı 1 – 0 Doğan Türk Birliği kazandı. Sarı lacivertli ekibin golünü Yusuf Altıner kendi kalesine attı.
Bu sonuçla Doğan Türk Birliği puanını 14'e yükselterek zirve ile arasındaki puan farkını 3'e düşürürken Mesarya 13 puanda kaldı. Ligin 9.haftasında Mesarya, Gönyeli deplasmanına konuk olurken, Doğan Türk Birliği de kendi evinde Küçük Kaymaklı'yı ağırlayacak.
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