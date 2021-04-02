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Yenicami Akademi de başlıyor

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Yenicami Akademi de başlıyor
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Bakanlar Kurulunun, Sağlık Üst Komitesinin önerisiyle açık alanda antrenman izni vermesi sonrasında antrenmanlara başlayacak olan futbol akademileri arasına YenicamiFutbol Akademisi de katıldı.
YenicamiFutbol Akademisinde antrenmanlara başlamadan önce toplantı yapılarak mevcut durumu gözden geçirildi. Antrenmanlara başlama günü de toplantıda belirlendi. YenicamiFutbol Akademisinde ilkantrenman Pazartesi günüYusuf Kaptan Sahasında yapılacak.
 
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