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Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu

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Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
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Futbol hayatında birçok takımda başarıyla forma giyen Hamitköy, Göçmenköy ve Haspolat’ta şampiyonluklar yaşayan ve kurtardığı penaltılarla bilinen Kemal Ağrı, baba oldu.
Kemal Ağrı’nın eşi Pınar Ağrı 25 Mart 2021 tarihinde Almanya’da doğum yaptı. Ağrı çiftinin Lina ismini verdikleri kız bebek saat 10:17’de dünyaya geldi.
Bizler de Halkın Sesi – Halk Spor olarak Kemal – Pınar Ağrı çiftini kutlar, Lina bebeğe sağlıklı mutlu uzun bir ömür dileriz.
 
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