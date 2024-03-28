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Yenicami A2 Solkanat’a emanet

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Yenicami A2 Solkanat’a emanet
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Aksa Süper Ligin Lefkoşa ekiplerinden Yenicami’de kan değişimi sürüyor.
Aksa Süper Ligin Lefkoşa ekiplerinden Yenicami A2 Takımı Antrenörlüğüne Cahit Solkanat getirildi.
2023-24 sezonunun ilk devresini MiracleDeğirmenlik’te futbolcu olarak geçiren genç teknik adam ligin bitimine 6 hafta kala teknik adamlığa soyundu. Yenicami A2 takımından gelen teklifi kabul eden Cahit Solkanat yeni görevine başladı. İlk maçına bu hafta başkent derbisinde Küçük Kaymaklı'ya karşı çıkacak olan Solkanat babasının mesleğine de adım atmış oldu. 
 
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