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Kasap: “Lige galibiyetle başlamak istiyoruz”

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Kasap: “Lige galibiyetle başlamak istiyoruz”
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Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol Takımı Antrenörü Hasan Kasaptakımının hedeflerini ve gençlere verilen önemi anlattı.
Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol A takımının antrenörü Hasan Kasap, önemli açıklamalarda bulundu. Kasap, takımının Ertan Azer Kupası’nda şampiyon olduğunu ve bu başarının ardından Basketbol Ligi’ne galibiyetle başlamak istediklerini dile getirdi.
Kasap, gelecek hafta Salı günü başlayacak olan lige odaklandıklarını ve ilk maçlarını Koop Spor ile Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda oynayacaklarını belirtti. Takımın düzenli çalıştığını ve sezonu 2023 yılının Kasım ayında açtığını vurgulayan Kasap, genç oyunculara A takımda fırsatlar sunduklarını ve bunun ülke basketbolunun gelişimi için önemli bir adım olduğunu ifade etti.
Gençler Birliği’nin adı gibi gençlere önem verdiğini ve Ulaş Ömer, Halil Çetinyay ve Gökhun Gazioğlu’na kadrolarında yer verdiklerini belirten Kasap, son olarak U18 oyuncusu Tolga Uzun’u da kadroya dahil ederek şans verdiklerini kaydetti.
Takımın önündeki hedeflerine de değinen Kasap, Çarşamba günü oynayacakları KOOP Spor maçına odaklandıklarını ve ligde galibiyetle başlamak istediklerini belirtti. Aynı zamanda, yeni sezonun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyerek sporun erdemine yakışır, sakatlanmadan geçirilecek bir sezon temennisinde bulundu.
Haber ve Fotoğraflar: Ersin Orkoz
 
 
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