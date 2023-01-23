Tarazi, Kozanköy’le anlaştı

BTM 2’de kolları erken sıvayan batı bölgesi takımlarından Kozanköy takımı yeni sezonda tecrübeli teknik adam Hişam Tarazi’ye teslim edecek. Tecrübeli teknik direktörle her konuda anlaşan Kozanköy takımı sezona tecrübeli çalıştırıcı ile girecek.

Hişam Tarazi geçtiğimiz sezon BTM 2. Lig’de Mevlevi takımını çalıştırarak BTM 1. Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

