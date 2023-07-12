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Yeniboğaziçi tecrübelileriyle anlaştı

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Süper Lig ekibi Yeniboğaziçi defans futbolcuları Burçin Kerimoğulları ve Ali Özay Çelik’le anlaşmaya vardı

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Yeniboğaziçi tecrübelileriyle anlaştı
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Süper Ligin yeni ekiplerinden Yeniboğaziçi kulübü iç transferde futbolcularıyla anlaşmaya devam ediyor.
Yeniboğaziçi takımı kaptanlarından defans futbolcusu Burçin Kerimoğulları ve defansın bel kemiği olan stoper Ali Özay Çelik’le yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı açıklandı.
Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada takım kaptanlarından Burçin Kerimoğulları ile yeniden anlaşma sağlandığı şu ifadelerle duyuruldu: 
"Takım Kaptanlarımızdan Burçin Kerimoğulları Yeni Sezonda’da Formamızı Giymeye devam edecek. Her iki Tarafada Hayırlı olmasını dileriz"
Ali Özay Çelik’le ilgili anlaşma ise şu şekilde duyuruldu:
“Ali Özey Çelik’le 2023/24 Sezonu için Anlaşmaya varılmıştır. Yeni Sezonda Yeni Başarılar hedefi ile Her iki tarafa da Hayırlı olmasını Dileriz…”
 
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