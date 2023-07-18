Yeniboğaziçi sahaya indi

Süper Lig’in yeni ekiplerinden biri olan Yeniboğaziçi de saha çalışmalarına başlayan bir diğer ekip oldu. Doğu bölgesi ekibi ilk çalışmasını sahası Osman Ergün Mehmet Stadı’nda yaptı. Teknik direktör Kılıçali Kahraman nezaretinde gerçekleştirilen ilk çalışmayı başkan Mehmet Fahlioğulları ve yöneticiler de yakından takip etti.

