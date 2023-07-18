banner913
banner932
"Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi
33 0
Kavruluyoruz!
Kavruluyoruz!
29 0
 
Kaymaklı start verdi
Kaymaklı start verdi
27 0
Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza... Alternatif numara belirlendi
Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza... Alternatif numara belirlendi
17 0
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
32 0
Bişmiş kurtarılamadı
Bişmiş kurtarılamadı
121 0
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
48 0
banner964

Yeniboğaziçi sahaya indi

banner476

banner825
Yeniboğaziçi sahaya indi
banner960
Süper Lig’in yeni ekiplerinden biri olan Yeniboğaziçi de saha çalışmalarına başlayan bir diğer ekip oldu. Doğu bölgesi ekibi ilk çalışmasını sahası Osman Ergün Mehmet Stadı’nda yaptı. Teknik direktör Kılıçali Kahraman nezaretinde gerçekleştirilen ilk çalışmayı başkan Mehmet Fahlioğulları ve yöneticiler de yakından takip etti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.