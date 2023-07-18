Mustafa Vardi de Karşıyaka’da

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan süper lig temsilcisi Miracle Karşıyaka, Merit Alsancak Yeşilova’nın başarılı sol beki Mustafa Vardi’yi kadrosuna dahil etti. Merit Alsancak Yeşilova kulübü ile her konuda anlaşma sağlayan Miracle Karşıyaka Kulüp Başkanı Umut Düzdaban genç savunmacı Mustafa Vardi’yi bonservisli olarak kadrolarına dahil ettiklerini belirtti.
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