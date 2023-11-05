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Göçmen, Ocak’ı tutuşturdu

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Göçmenköy, kendisini fazla sıkmadan Türk Ocağı’nı mağlup ederek ligin üst sıralarını zorlamaya devam etti. Galibiyette İbrahim Çıdamlı ve Toure ön plana çıktı. Türk Ocağı ise güçlü rakibine direnemeyerek 7. Haftayı da galibiyetsiz tamamlayıp, düşme hattına geriledi

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Göçmen, Ocak’ı tutuşturdu
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Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Hüseyin Özkan,Hakan Gök,Şahin Coşkun
Göçmenköy: Mehmet Özeralp, Bilal, Bayram, İbrahim Çıdamlı, Remzi, Arda Sözcü(85.Dk Reşit), Samet(66.Dk Kadir) Mahmut İneci,Mahmut Amasyalı, Toure(72.Dk Bekir), Debouto
Türk Ocağı: Oğuzhan, Eyüp,Kemal,Mustafa Ercan,Mehmet Gürpınar,Mahmut Fansa(46.Dk Tuğberk),Sillah,Hikmet,,Musa(60.Dk Tahsin),Ertaç,İlker Tek
Goller: 17.Dk Bilal, 39.Dk (P) ve 70.Dk Toure (Göçmenköy)- 78.Dk(P) Ertaç (TOL)
 
Süper Ligin 7. Hafta karşılaşmasında Göçmenköy, Türk Ocağı’nı Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.
6.Dk: Göçmenköy atağında Remzi’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Debouto’nun vuruşunda kaleci Oğuzhan gole izin vermedi.
17.Dk: Göçmenköy’de sağ çaprazda kazanılan frikiği kullanan İbrahim Çıdamlı topu yerden ceza alanına kesti. Debouto’nun vuramadığı top arka direğe yöneldi ve Bilal orda vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1- 0 TOL
35.Dk: TOL atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Musa’nın şutunda top direğin dibine vurarak auta çıktı.
39.Dk : Göçmenköy atağında Toure ceza alanı içerisinde Mahmut Fansa’nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve hakem Hüseyin Özkan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Toure topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-0 TOL
70.Dk: Göçmenköy atağında İbrahim Çıdamlı’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Toure vuruşunda topu filelere gönderdi.Göçmenköy 3-0 TOL
78.Dk: TOL atağında Eyüp ceza alanı içerisinde Mahmut İneci’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Hüseyin Özkan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ertaç topu filelere gönderdi. Göçmenköy 3-1 Türk Ocağı
Bu sonucun ardından Göçmenköy puanını 13 yaparak bir basamak daha yükselirken, Türk Ocağı 3 puanla düşme potasına geriledi.
 
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Yonpaş Dumlupınar TSK 7 7 0 0 19 4 15 21
2. Cihangir GSK 7 7 0 0 18 6 12 21
3. Mağusa Türk Gücü 7 6 0 1 27 7 20 18
4. Doğan Türk Birliği 7 4 1 2 17 8 9 13
5. Göçmenköy İYSK 7 4 1 2 15 10 5 13
6. Yenicami AK 7 4 1 2 18 16 2 13
7. Çetinkaya TSK 7 3 1 3 10 13 -3 10
8. Mesarya SK 7 3 0 4 9 10 -1 9
9. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 7 3 0 4 11 16 -5 9
10. Lefke TSK 7 2 2 3 6 7 -1 8
11. Miracle Karşıyaka ASK 7 2 2 3 11 13 -2 8
12. Pera L. Gençler Birliği SK 7 2 0 5 10 22 -12 6
13. Alsancak Yeşilova SK 7 1 1 5 9 15 -6 4
14. Küçük Kaymaklı TSK 7 1 1 5 9 19 -10 4
15. Türk Ocağı Limasol 7 0 3 4 6 15 -9 3
16. Yeniboğaziçi DSK 7 0 1 6 8 22 -14 1
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