Göçmen, Ocak’ı tutuşturdu

Hakemler: Hüseyin Özkan,Hakan Gök,Şahin Coşkun
Göçmenköy: Mehmet Özeralp, Bilal, Bayram, İbrahim Çıdamlı, Remzi, Arda Sözcü(85.Dk Reşit), Samet(66.Dk Kadir) Mahmut İneci,Mahmut Amasyalı, Toure(72.Dk Bekir), Debouto
Türk Ocağı: Oğuzhan, Eyüp,Kemal,Mustafa Ercan,Mehmet Gürpınar,Mahmut Fansa(46.Dk Tuğberk),Sillah,Hikmet,,Musa(60.Dk Tahsin),Ertaç,İlker Tek
Goller: 17.Dk Bilal, 39.Dk (P) ve 70.Dk Toure (Göçmenköy)- 78.Dk(P) Ertaç (TOL)
Süper Ligin 7. Hafta karşılaşmasında Göçmenköy, Türk Ocağı’nı Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.
6.Dk: Göçmenköy atağında Remzi’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Debouto’nun vuruşunda kaleci Oğuzhan gole izin vermedi.
17.Dk: Göçmenköy’de sağ çaprazda kazanılan frikiği kullanan İbrahim Çıdamlı topu yerden ceza alanına kesti. Debouto’nun vuramadığı top arka direğe yöneldi ve Bilal orda vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1- 0 TOL
35.Dk: TOL atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Musa’nın şutunda top direğin dibine vurarak auta çıktı.
39.Dk : Göçmenköy atağında Toure ceza alanı içerisinde Mahmut Fansa’nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve hakem Hüseyin Özkan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Toure topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-0 TOL
70.Dk: Göçmenköy atağında İbrahim Çıdamlı’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Toure vuruşunda topu filelere gönderdi.Göçmenköy 3-0 TOL
78.Dk: TOL atağında Eyüp ceza alanı içerisinde Mahmut İneci’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Hüseyin Özkan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ertaç topu filelere gönderdi. Göçmenköy 3-1 Türk Ocağı
Bu sonucun ardından Göçmenköy puanını 13 yaparak bir basamak daha yükselirken, Türk Ocağı 3 puanla düşme potasına geriledi.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|7
|7
|0
|0
|19
|4
|15
|21
|2.
|Cihangir GSK
|7
|7
|0
|0
|18
|6
|12
|21
|3.
|Mağusa Türk Gücü
|7
|6
|0
|1
|27
|7
|20
|18
|4.
|Doğan Türk Birliği
|7
|4
|1
|2
|17
|8
|9
|13
|5.
|Göçmenköy İYSK
|7
|4
|1
|2
|15
|10
|5
|13
|6.
|Yenicami AK
|7
|4
|1
|2
|18
|16
|2
|13
|7.
|Çetinkaya TSK
|7
|3
|1
|3
|10
|13
|-3
|10
|8.
|Mesarya SK
|7
|3
|0
|4
|9
|10
|-1
|9
|9.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|7
|3
|0
|4
|11
|16
|-5
|9
|10.
|Lefke TSK
|7
|2
|2
|3
|6
|7
|-1
|8
|11.
|Miracle Karşıyaka ASK
|7
|2
|2
|3
|11
|13
|-2
|8
|12.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|7
|2
|0
|5
|10
|22
|-12
|6
|13.
|Alsancak Yeşilova SK
|7
|1
|1
|5
|9
|15
|-6
|4
|14.
|Küçük Kaymaklı TSK
|7
|1
|1
|5
|9
|19
|-10
|4
|15.
|Türk Ocağı Limasol
|7
|0
|3
|4
|6
|15
|-9
|3
|16.
|Yeniboğaziçi DSK
|7
|0
|1
|6
|8
|22
|-14
|1