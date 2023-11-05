Göçmen, Ocak’ı tutuşturdu

Göçmenköy, kendisini fazla sıkmadan Türk Ocağı’nı mağlup ederek ligin üst sıralarını zorlamaya devam etti. Galibiyette İbrahim Çıdamlı ve Toure ön plana çıktı. Türk Ocağı ise güçlü rakibine direnemeyerek 7. Haftayı da galibiyetsiz tamamlayıp, düşme hattına geriledi