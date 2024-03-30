Yeniboğaziçi, Karşıyaka'yı elinden kaçırdı

Yeniboğaziçi, ilk devreyi 2 - 0 geriye kapattığı karşılaşmanın ikinci devresinde Karşıyaka kalecisi Erdoğanın kırmızı kart görmesi sonrasında maçı 2 - 2'ye getirirken, bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince maç beraberlikle tamamlandı

Stad: Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Osman Stadı

Hakemler: Abdullah Genç, Halil Atlar, Serdar Gürpınar.

Yeniboğaziçi: Emre, Ali Çelik, Fevzi, Yaşar, Hamza(Cuma), Berkem, Ali Bayır(Ertan), Mustafa(Mehmet Çağakan), Ahmet Kuşaf(Osman), Felix, Ousmane.

Karşıyaka: Erdoğan, Azat, Sena(İlker Tek), Rahmi, İlker İnceler(Behiç),Ahmet Hatay, Mustafa, Ahmet Kara(Sertan), Toykan(Cenk), Billy Micheal(Aksel), Assane Diata.

Goller: Dk. 61 ve 83 Ousmane (Yeniboğaziçi), Dk. 3 Ahmet Kara, Dk. 33 Diatta (Karşıyaka)

K.Kart: Dk. 61 Erdoğan(Karşıyaka)



İbvrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 25. Haftasında ligde kalma mücadelesi veren Yeniboğaziçi ile rahat konumdaki Karşıyaka arasındaki maç 2 – 2 tamamlandı.

Dk. 3 Karşıyaka atağında ceza alanı üzerinde topla buluşan Ahmet Kara düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Dk. 28 Yeniboğaziçi atağında orta alandan Karşıyaka defansının arkasına atılan top Karşıyaka defansından seken topla buluşan Ahmet Kuşaf kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

Dk.33 Hızlı gelişen Karşıyaka atağında Ahmet Hatay'ın pasıyla orta çizgiden fırlayan Diatta topla buluşarak hızla Yeniboğaziçi ceza alanına giderek plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

İlk devre bu skorla tamamlandı.

Dk. 55 Yeniboğaziçi atağında sağ kanatta topla buluşan Mustafa'nın ortasında müsait pozisyonda Ousmane’nin yarım vole vuruşunda top yandan auta gitti.

Dk. 64 Hızlı gelişen Karşıyaka atağında sol kanatta topla buluşan Billy'nin ortasında Sertan'ın vuruşunda top yan direğe çarparak auta gitti.

Dk.61 Yeniboğaziçi defansından uzun atılan topla Karşıyaka defansının arkasında buluşan Ousmane kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda çalımla geçerken kaleci Erdoğan tarafından düşürülmesi sonucu hakem penaltıyı verdi ve kaleciyi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Penaltıyı kullanan Ousmane kaleci ve topu ters köşeden ağlara gönderdi. 1-2

Dk. 77 Yeniboğaziçi atağında orta alanda topla buluşan Mehmet'im defans arkasına attığı topla buluşan Ousmane kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Cenk gole izin vermedi.

Dk.83 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Berkem'in pasıyla defans arkasında topla buluşan Ali defanstan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda pasını Ousmane'ye verdi. Ousmane de topu köşeden ağlarla buluşturdu 2-2

Dk. 86 orta alanda topla buluşan Ousmane çalımlarla Karşıyaka ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci gole izin vermedi.

Maçta geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca 2 - 2 tamamlanarak takımlar birer puanla sahadan ayrıldılar.