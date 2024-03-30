Kader maçında kazanan Cihangir

İki takım içinde kader maçı olarak görülen karşılaşmada lider Cihangir konuk ettiği C. Bazaar Gençlik Gücü karşısında uzatma anlarına beraberlikle girerken, 90+3'te penaltıdan bulduğu golle sahadan 2 - 1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü

Stadyum:Cihangir Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener,Buse Bağrıkara,Abdülkadir Karadağ

Cihangir: Hasancan,Ali Öztürk(79.Dk Sercan),Selçuk,Meye,Mikail,Berkem(46.Dk Çağrı),İbrahim Karadal,Hakan,Yankı(71.Dk Berhan),Muhittin,Nurettin

GG: Remzi,Turgut(86.Dk Ahmet Saygı),Erol,Ümit Can,Necati,Arif,Ali Akbulut,Muhammed(60.Dk Kaan),İbrahim Köse,Hasan Akkuyu(90+2.Dk Mustafa),Asman

Kırmızı kart: 90+3.Dk Ali Akbulut (GG)

Goller: 38. ve 90+2 .Dk (P) Muhittin (Cihangir)-80.Dk Çağrı (K.K) (GG)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 25. Hafta maçında Cihangir, ChinaBazaar Gençlik Gücü’nü konuk etti.

3.Dk: Cihangir atağında Ali’nin savunmadan dönen şutunu takip edip topu alan Hakan’ın şutunda top yandan dışarıya gitti.

21.Dk: GG kontra atağında Arif’in pasıyla Hasan sağdan ceza alanına girdi ve çalımını atıp vuruşunu yaptı ancak kaleci Hasancan gole izin vermedi.

34.Dk: GG atağında Asman ceza alanı dışından etkili vurdu ancak top az farkla dışarıya gitti.

36.Dk: Cihangir atağında Meye ceza alanı içerisinde Erol’un müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Mehmet Sezener pozisyonu devam ettirdi ancak yan hakem Abdülkadir Karadağ’ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. 38.Dk: Penaltı atışını kullanan Muhittin vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 1-0 GG

78.Dk: GG’de kazanılan endirekt serbest vuruşta Arif vurdu kaleci Hasancan gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

80.Dk: Kornerden gelen topa ceza alanı dışında sahip olan Arif’in şutunda kaleci Hasancan topu çeldi ama top Çağrı’nın kafasına çarpıp filelere gitti. Cihangir 1-1 GG

90+1.Dk: Cihangir atağında Berhan sağdan topu ceza alanına ortaladı ancak Necati topa eliyle müdahale edince hakem Mehmet Sezener penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Muhittin topu filelere gönderdi . Cihangir 2-1 GG

90+3.Dk: Ali Akbulut hakeme yaptığı yoğun itirazlar sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



