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Yeniboğaziçi, Ernest’i durduramadı

Çetinkaya konuk ettiği Yeniboğaziçi golcüsü Emanuel Ernest’in 4 gol atarak yıldızlaştığı maçta 4 – 1 mağlup ederek rakibini kaderiyle baş başa bıraktı

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Yeniboğaziçi, Ernest’i durduramadı
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Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Mehmet Ekşici, Halil E. Canaloğlu.

Çetinkaya: Kemal, Aşkın,  Burak Emir, Agit, Mustafa, Recep,Osita Obiekwe (Dk.90 Tufan), Muammer(Dk.69 Cemal Kurt), Hascan (Dk.69 Ahmet Can), Yasin, Emmanuel Ernest.

Yeniboğaziçi: Emre Nalbant, Ali Çelik, Yaşar, Fevzi, (Dk.46 Mustafa Çelik), Ali Bayır (Dk.75 Zeka), Rifat, Ramadan (Dk.75 Mehmet Çağakan), Ahmet, Hamza(Dk.67 Mehmet Ertem), Ussumane Djabi, Obada Felix,

Goller: Dk.14, Dk.24, Dk.70 ve Dk.90 Emmanuel Ernest (Çetinkaya) Dk.28 Ussumane Djabi (Yeniboğaziçi)
 

AKSA Süper Lig’in 22’nci haftasında Çetinkaya konuk ettiği Yeniboğaziçi’ni 4-1 gibi farklı bir skorla geçti.
Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Çetinkaya’nın yabancısı Emmanuel Ernest yıldızlaştı, takımının 4 golünü de kaydetti. Mücadelede Yeniboğaziçi adına ise tek golü Ussumane Djabi attı.

Çetinkaya bu galibiyetle ligdeki puanını 31’e yükseltirken, Yeniboğaziçi 10 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Çetinkaya, Mesarya deplasmanına gidecek, Yeniboğaziçi ise şampiyonluk mücadelesi veren Cihangir’in konuğu olacak. 

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