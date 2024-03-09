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Esentepe’den Baf’a tek kurşun

Esentepe, sonuncu Baf Ülkü Yurdu’nu Efe’nin golüyle mağlup ederek 2.lik iddiasını sürdürdü. Baf Ülkü Yurdu ise ligde kalma umutlarını azaltmaya devam etti

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Esentepe’den Baf’a tek kurşun
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Stadyum:Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Burak Mandıralı, Mehmet Çelik, Yusufcan Dönder
Baf Ülkü Yurdu: Yunus, İbrahim Hatay, Mustafa Çağlar, Yusuf Yıldız, Ali Kemal, Ahmet Çakır, Ali Kerim, Mehmet Eren, Emre, Halil Esen, Hasan Kaşıkara
Esentepe: Osman, İlyas, Mustafa Soytürk, Efe, Deniz, Tuğra, Salih, Mehmet Ada, Oğuz, Dinçer, Devran Gol: 25.Dk Efe (Esentepe)
 
Aksa Birinci Ligde 22. Hafta maçında Baf Ülkü Yurdu, Esentepe’yi konuk etti. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan ve Burak Mandralı’nın yönettiği maç düşük tempoda ve az pozisyonlu geçti.
Maçın ilk devresini Baf Ülkü Yurdu karşısında Esentepe, 25. dakikada Efe’nin golüyle 1 – 0 önde tamamladı.
İkinci devrede Baf Ülkü Yurdu ve Esentepe’nin gol çabaları sonuç vermezken, pozisyonu az olan maç 0 – 1 sona erdi.
Foto: Richard BEALE
 
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