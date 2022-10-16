Yeniboğaziçi, 90’da yıkıldı

Yeniboğaziçi konuk ettiği M.Hacıali Yılmazköy karşısında karşılaşmanın son anlarına 1-0 önde girmesine karşın son dakikalarda yediği golle sahadan 1-1’lik skorla ayrılarak bir puana razı oldu

Stad: Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Murat İzci, İsmail Egeli

Yeniboğaziçi: Remzi, Ahmet Arıtaş, Burçin, Ali Özay, Barış, Hüseyin, Zübeyir, Ahmet Kuşaf, Yıldıray, Serhat, Turgut.

M.Haciali Yılmazköy: Hüseyin Platin, Ayhan, Enes, Özner,Muhammet, Mehmet İnce, Arif, Saadettin, Ersal, Mehmet Dülkadir, Yağız.

Goller: Dk. 74 Serhat (Yeniboğaziçi), Dk.90 Yağız (M.H.Yılmazköy)



Aksa 1. Lig’in 4. Haftasında Yeniboğaziçi ile M. Haciali Yılmazköy arasında oynanan karşılaşmada her iki takımda ikinci devrede attıkları birer golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak puanları paylaştılar.

İki takımında istekli başladığı karşılaşmanın ilk 30 dakikası içinde pozisyon üretemediler.

Dk. 30 Yılmazköy atağında Mehmet Dulkadir’in Yeniboğaziçi ceza sahası önünde düşürülmesi sonucu kazandığı serbest vuruşu kullanan Yağız'ın vuruşunda top üsten az farkla auta gitti.

Dk. 33 Yeniboğaziçi'nin kazandığı köşe atışında Barış'ın ortasına iyi yükselen Ahmet Arıtaş'ın kafa vuruşunda top yan direğe vurarak oyuna döndü.

İlk devre 0 – tamamlandı.

İkinci devrede takımlar yine kontrollü oyununu sürdürürken pozisyon bulmakta güçlük çektiler.

Dk. 76 Yeniboğaziçi’nin hızlı gelişen atağında Yıldıray’ı n ara pasında Yılmaz köy defansının arkasında topla buluşan Serhat güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1 – 0 yaptı.

Dk. 90 M. Hacıali Yılmazköy’ün kazandığı serbest vuruşta Yeni Boğaziçi ceza sahasına kaldırılan topa iyi yükselen Yağız güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 1 – 1

Bu sonuçla Yeniboğaziçi puanını 5, M. Haciali Yılmazköy ise 4’e yükseltti.

