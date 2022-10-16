Gençler, ahlarla vahlar kazandı

Gençler Birliği konuk ettiği ligin son sırasındaki Yenierenköy karşısında özellikle 2. Devrede zor anlar yaşasa da son 15 dakikada bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı

Stad:İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Özal Çağlayan, Mustafa Torun

Pera Gençler B.: Cengiz, Olgun, Kadir, Yekta(Erkal), Mehmetali, Berk, Selkan(Ahmet), Ertan, Abdülaziz(Salih), Sertan, Hasan, Bülent(Barın)

Yenierenköy: Hüseyin, Berkan, Menduh(Serhat), Mehmet Körük, Caner(Onur), Mehmet Biricik, Baver, Serkan(Adem), Mustafa Çelik, Malik, Devrim.

Goller: Dk. 6 Ertan, Dk. 73 Barın ve 90+4 Ertan(pen.)(Gençlerbirliği), Dk. 62 Mustafa Çelik (Yenierenköy)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig’in 4. Haftasında süper lig hedefinde olan Pera L. Gençler Birliği konuk ettiği 1. Lig’e bu sezon yükselen puansız Yenierenköy’ü zorlansa da 3 -1 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Pera Gençler Birliği oldu.

Dk. 6 Gençler Birliği’nin kullandığı kornerde iyi yükselen Ertan güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1 – 0

Dk. 28 Yenierenköy atağında Gençler Birliği ceza alanında topla buluşan Mustafa Çelik müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

Dk. 34 Pera Gençler Birliği atağında Yenierenköy defansından seken topla buluşan Bülent kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yapmakta gecikti ve araya Yenierenköy defansı girerek uzaklaştırdı.

İlk devre 1-0 tamamlandı.

Dk. 56 Yeni Erenköy atağında Gençler Birliği ceza sahası önünde topla buluşan Caner'in şutunda kaleci Cengiz gole izin vermedi.

Dk. 62 Yeni Erenköy atağında Gençler Birliği ceza sahası içinde defansın tehlikeli şekilde ayağını kaldırması sonucunda kazanılan çift vuruşta Devrim'in şutunda topa son ayağı koyan Mustafa topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Dk. 73 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Sertan'ın pasıyla topla buluşan Barın çapraz pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Dk.83 Gençlerbirliği atağında Yeni Erenköy ceza sahasına yapılan ortada Barın'ın dokunuşunda top az farkla yandan auta gitti.

Dk. 86 Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Berk'in ara pasında defans arkasında topla buluşan Sertan kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak top üst direkten döndü.

Dk. 90 + 4 Gençlerbirliği atağında Ertan'ın uzun pasıyla defans arkasında topla buluşan Barın önünü boşaltarak geçmek isterken defans tarafından düşürülmesi sonucu hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Ertan topu ağlara gönderdi ve maç böylece sona erdi. 3-1

