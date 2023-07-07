Yeniboğaziçi 17 Temmuz’da başlıyor

Süper Lig’in yeni ekibi Yeniboğaziçi, Kılıçali Kahraman nezaretinde sezonu açıyor. 17 Temmuz pazartesi top başı yapacak olan kırmızı lacivertli takımda transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Kahramanın raporu doğrultusunda çalışmalar devam ederken anlaşmaya varılan isimlerin en kısa sürede açıklanması bekleniyor.

RAMADAN YUVAYA GERİ DÖNDÜ

RamadanAğdaç, kulübü Yeniboğaziçi'ne geri dönüş yaptı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Çetinkaya'ya kiralanan orta saha oyuncusu RamadanAğdaç, kulübü Yeniboğaziçi'ne geri dönüş yaptı.

Başarılı 10 numara, yeni sezonda kırmızı lacivertli formayı giyecek.



